06.01.2021
14:11
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Некролог
«Сахатранснефтегаз» выражает соболезнование
Трудовой коллектив АО «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины после продолжительной болезни нашего замечательного друга, советника генерального директора, президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)
ЧЛЕНОВА
Владимира Михайловича
Скорбим вместе с вами.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Коллектив АО «Сахатранснефтегаз»
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