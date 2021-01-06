06.01.2021
14:11
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Некролог

«Сахатранснефтегаз» выражает соболезнование

Трудовой коллектив АО «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины после продолжительной болезни нашего замечательного друга, советника генерального директора, президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)

ЧЛЕНОВА
Владимира Михайловича

Скорбим вместе с вами.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Коллектив АО «Сахатранснефтегаз»
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