03.12.2020
15:15
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Некролог

«Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование

Трудовой коллектив АО «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование родным, близким, друзьям по поводу скоропостижной кончины ведущего специалиста группы реализации проектов «Сила Сибири»

ТИТОВА
Дмитрия Андреевича

Разделяем горечь преждевременной утраты. Скорбим вместе с вами. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: АО «Сахатранснефтегаз»
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