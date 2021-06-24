Сахатранснефтегаз выпустил молоди рыб в реки и озера Вилюйского улуса

Одна из приоритетных задач в работе республиканского нефтегазового предприятия «Сахатранснефтегаз» — охрана окружающей среды. Общество целенаправленно реализует план комплексных мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния деятельности по добыче, транспортировке и эксплуатации природного газа. Одна из таких мер – это компенсация ущерба биоресурсам и среде их обитания.

23 июня текущего года ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» на основании заключенных договоров об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов провел выпуск молоди рыб (пеляди) в естественный водный объект рыбохозяйственного значения в Вилюйском улусе на общую сумму около 600 тысяч рублей.

Справка

АО «Сахатранснефтегаз» – современное, крупное нефтегазовое предприятие Республики Саха (Якутия), обеспечивающее население бесперебойным и надежным природным газом. Компания эксплуатирует газопроводы общей протяженностью более 7 000 км. Ежегодно поставляет потребителям около 1700 млн. м3 природного газа. Обеспечивает природным газом 96 населенных пунктов республики.

В состав компании входят: Линейно-производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), Управление газораспределительных сетей (УГРС), Якутский газоперерабатывающий завод (ЯГПЗ), Управление добычи и транспорта в п. Кысыл-Сыр, ООО «ГДК Ленск-газ», Строительно-монтажное управление (СМУ).