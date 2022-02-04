«Сахатранснефтегаз» возобновляет работу кассы по приему платежей!

В понедельник, 7 февраля, в Якутске возобновляется работа кассы (Петра Алексеева, 64) по приему платежей от населения. Касса будет работать с измененным графиком.

Внести оплату за потребленный природный газ, техобслуживание и другие услуги в кассе можно в будние дни с 08:00 утра до 17:00, без перерыва. По выходным дням (в субботу и воскресенье) касса работать не будет, сообщает Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз».

При нахождении в офисе обслуживания необходимо соблюдать масочный режим, посетители без средств индивидуальной защиты обслуживаться не будут. Также клиентов просят соблюдать социальное дистанцирование в зале ожидания. На входе ведется температурный контроль.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки газоснабжающая компания настоятельно рекомендует совершать оплату за газ дистанционными онлайн-способами, это убережет вас от лишних контактов и сэкономит время. Тысячи абонентов уже воспользовались сервисами АО «Сахатранснефтегаз» через мессенджеры WhatsApp и Telegram, это быстро и удобно. Чат-бот в WhatsApp работает по номеру 8924-870-70-09, в Telegram введите в строке поиска «Бот Сахатранснефтегаз».

Дистанционные сервисы, принимающие оплату за газ:

— Личный кабинет на официальном сайте AOSTNG.RU;

— «Сбербанк онлайн», кассы и терминалы ПАО «Сбербанк России»;

— «АЭБ онлайн», кассы и терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк»;

Другие организации, принимающие оплату за газ:

— все отделения почтовой связи г. Якутска и улусов

-кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ»» в г. Якутск

— ЯРФ АО «Россельхозбанк».

Режим работы окон по приему документов не изменяется (будние дни с 08:00 по 17:00, с перерывом 12:00-13:00 ч.). Записаться на прием можно на сайте AOSTNG.RU или по телефону 319-777.

Подать заявку на социальную газификацию – SG.AOSTNG.RU.

Напомним, очный прием посетителей в кассы приема платежей был ограничен с 24 января.