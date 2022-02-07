С сегодняшнего дня АО «Сахатранснефтегаз» возобновил очный прием посетителей в окна приема платежей в центре клиентского обслуживания на Петра Алексеева, 64. За первый день работы 7 февраля в кассах обслужили 358 человек.



В кассах принимают платежи за потребленный природный газ, услуги подключения техприсоединения, техобслуживания газового оборудования и разовые платные услуги. Работают три окна приема платежей, для удобства посетителей организована электронная очередь через терминал. Персонал кассы и окон приема-выдачи документов снабжен средствами индивидуальной защиты, установлены защитные экраны. На входе ведется температурный контроль.

При нахождении в офисе обслуживания необходимо соблюдать масочный режим, посетители без средств индивидуальной защиты обслуживаться не будут. Также клиентов просят соблюдать социальное дистанцирование в зале ожидания.

Режим работы кассы: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00 без перерывов, суббота и воскресенье – выходные дни.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки АО «Сахатранснефтегаз» настоятельно рекомендует совершать оплату за газ дистанционными онлайн-способами. Для этого разработаны сразу несколько способов:

— Чат-бот в WhatsApp 8924-870-70-09

— Чат-бот в Telegram («Бот Сахатранснефтегаз»)

— Личный кабинет на официальном сайте AOSTNG.RU;

— приложение «Сбербанк онлайн» и терминалы ПАО «Сбербанк России»;

— приложение «АЭБ онлайн» и терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Другие организации, принимающие оплату за газ:

— кассы ПАО «Сбербанк России»

— кассы АКБ «Алмазэргиэнбанк»

— все отделения почтовой связи г. Якутска и улусов

-кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ»» в г. Якутск

— ЯРФ АО «Россельхозбанк».

Режим работы окон по приему документов остается неизменным (будние дни с 08:00 по 17:00, с перерывом 12:00-13:00 ч.).

Записаться на прием можно на сайте AOSTNG.RU или по телефону 319-777.

Подать заявку на социальную газификацию – SG.AOSTNG.RU.

