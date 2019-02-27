«Сахатранснефтегаз» возместил ущерб, причиненный лесному фонду в результате взрыва газопровода

Ущерб, причиненный лесному фонду в результате произошедшей аварии в декабре 2018 годана 239 км первой нитки магистрального газопровода «СВГКМ-Мастах-Берге-Якутск» АО«Сахатранснефтегаз»,возмещен в полном размере.

Напомним, 22 декабря 2018 годав 26 км от Таастахского наслега Намского района был обнаружен лесной пожар. Причиной возгорания леса стал взрыв магистрального газопровода, которая эксплуатируется АО «Сахатранснефтегаз».

Согласно расчету ущерба, нанесенному лесному фонду в результате лесного пожара, уничтожено129,6 куб.м. древесины на корню в приспевающих, спелых и перестойных насаждениях. Общая сумма ущерба составила 513 203 рублей, которая впоследствии АО «Сахатранснефтегаз» оплачена в полном объеме.

Согласно документам расследования причин аварии, следует, что разрушение газопровода произошло при распространении магистральной трещины, наличие коррозионных повреждений, немаловажную роль сыграла длительность эксплуатации газопровода в 51 год, намного превысивший проектный срок эксплуатации, определенный 30 годами.

Воспламенение газа, произошло от фрикционной искры, образовавшейся при ударе или трении фрагментов металла трубопровода либо друг о друга, либо об имеющиеся в прилегающем грунте включения гальки.Организационной причиной аварии также явилось недостаточный контроль технического состояния газопровода.

Кроме того, 26 февраля 2019 года по результатам административного расследования АО «Сахатранснефтегаз» привлечено к административному наказанию по ч.4 ст.8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ на сумму 500 тыс. рублей.