Сахатранснефтегаз восстанавливает автодорогу в Вилюйском и Кобяйском улусах

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников сообщил, что компания оказывает содействие районным администрациям и дорожным службам в связи с размытием автодорог в Вилюйском и Кобяйском районе.

«Впоследствии обильных осадков, которые в этом году прошли в Вилюйской группе улусов, размыта автодорога между селами Хампа Вилюйского улуса и Мукучу Кобяйского улуса. Движение на автомобиле на этом участке превратилось в тяжелое испытание для техники и людей и потому её необходимо восстанавливать. С учётом интересов жителей сёл Мукучу, Мастах, Тымпы, Хампа и Борогонцы, «Сахатранснефтегаз» с 24 сентября начал работы по восстановлению наиболее сложных для проезда автомобильного транспорта участков дороги», – написал руководитель газовой компании.

Так, по состоянию на 28 сентября уже отсыпано и грейдировано более 7 километров дорог. Работы продолжаются.

Также отметим, что по данной дороге планируется передвижение строительной и грузовой техники, которая привлечена на реализацию масштабного проекта по строительству завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84», который ведет региональный оператор газификации «Сахатранснефтегаз».