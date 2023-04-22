22.04.2023
17:18
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Якутск
«Сахатранснефтегаз» вносит свой вклад в очистку Якутска
Национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» в рамках трехмесячника санитарной очистки города Якутска продолжают откачку талых вод и уборку снега. Работники компании при помощи ассенизаторской машины и мотопомп принимают участие в осушении улиц столицы.
«В этом году выпал аномальный объем снега, талых вод очень много, и если мы все не объединимся вокруг этой проблемы, то это может привести к нежелательным последствиям» — отметил заместитель начальника УГРС Дмитрий Павлов.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба "Сахатранснефтегаз"
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