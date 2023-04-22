«Сахатранснефтегаз» вносит свой вклад в очистку Якутска

Национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» в рамках трехмесячника санитарной очистки города Якутска продолжают откачку талых вод и уборку снега. Работники компании при помощи ассенизаторской машины и мотопомп принимают участие в осушении улиц столицы.

«В этом году выпал аномальный объем снега, талых вод очень много, и если мы все не объединимся вокруг этой проблемы, то это может привести к нежелательным последствиям» — отметил заместитель начальника УГРС Дмитрий Павлов.