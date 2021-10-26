«Сахатранснефтегаз» внедряет технологии бережливого производства

В течении нескольких месяцев АО «Сахатранснефтегаз» принимал участие в региональном проекте «Эффективный регион». Сегодня, 26 октября, участники рабочей группы и кураторы рассмотрели итоги проектов по внедрению бережливого производства.

Проект «Эффективный регион» реализует Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» совместно с правительством Якутии. Основная цель ‒ повышение производительности труда и оптимизация избыточных процессов.

Для внедрения разработанного плана в Управлении газораспределительных сетей выбрали направление работы с физическими лицами по усовершенствованию процессов сбора информации с узлов учета (счетчиков) газа на примере сельского эксплуатационного газового участка. На первом этапе проекта специалисты выявили проблемные вопросы ежемесячной передачи показаний счетчиков и разработали пути решения по каждому из них. Также представители Управления газораспределительных сетей сообщили о результатах работы по проекту оптимизации процесса заключения договора поставки газа с юридическими лицами.

По итогам рассмотрения отчета в УГРС продолжат реализацию плана по повышению эффективности производственных процессов, их результаты представят в конце года.

Как отметил главный инженер-первый заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев, внедрение бережливого производства положительно повлияет на производственные процессы, в том числе снизит количество не несущих ценность для клиента процессов, чтобы в целом улучшить качество оказываемых услуг для населения.

По видеоконференцсвязи во встрече приняли участие представители ГК «Росатом», Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) и другие.

Справка:

«Эффективный регион» — проект Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по оптимизации и улучшению процессов в любых сферах жизнедеятельности региона с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом». В декабре 2019 года подписано соглашение между корпорацией и Правительством Республики Саха (Якутия) о реализации проекта «Эффективный регион». Якутия вошла в число 21 субъекта, который внедряет бережливое производство. В основе каждого проекта стоит задача повышение качества жизни граждан, чтобы каждый житель республики почувствовал изменения к лучшему от реализации проектов.