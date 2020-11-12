Сахатранснефтегаз: в период пандемии как никогда важна налаженная работа с потребителями

Сложная эпидемиологическая обстановка внесла серьезные корректировки в работе нашего Общества. Но отметим, что в период пандемии продолжаем бесперебойно и надежно обеспечивать природным газом население республики. Все работы ведутся со строгим соблюдением мер безопасности.

«Все необходимые мероприятия по обеспечению профилактики и предупреждению распространения коронавирусной инфекции, принятые оперативным штабом АО «Сахатранснефтегаз», выполняются. Все работники обеспечены защитными масками, дезинфицирующими средствами, антибактериальными салфетками.

Во всех служебных помещениях, в том числе в транспортах, организована ежедневная обработка дезинфицирующими средствами, уделяется особое внимание дезинфекции контактных поверхностей. В рабочих помещениях применяются рециркуляторы воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Ежедневно ведется мониторинг состояния здоровья сотрудников, проводятся обязательные замеры температуры тела работников с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом», — прокомментировал начальник Службы ГО и ЧС Андрей СИВАК.

Мы напоминаем о важности соблюдения правил пользования природным газом в быту. Главным образом безопасность обеспечивается регулярными проверками состояния газового оборудования. Техобслуживание должно производиться как минимум раз в год. Но сейчас работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных жилых домах приостановлены. Техообслуживание газового оборудования ведется только в частных секторах строго по заявкам и с соблюдением режима и требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В это сложное время потребители могут проверить тягу дымоходов и вентканалов самостоятельно. Ее наличие можно проверить по втягиванию пламени спички в дымоход или с помощью стандартного листа А4. Если лист не падает при прислонении к вентиляционной решетке, – это хороший показатель. Но наиболее точные значения получают с помощью ареометра – прибора для измерения скорости потока воздуха.

Нужно помнить, что категорически запрещается обогревать помещения при помощи газовой плиты.

Нельзя оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование.

Перед включением газовых приборов необходимо каждый раз проверять тягу.

Важно не заниматься самовольным ремонтом и монтажом газовых приборов – этим должны заниматься только квалифицированные специалисты.

При запахе газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны на газопроводе. Далее необходимо открыть окно или форточку для проветривания помещения, а звонить в газовую службу нужно уже покинув пределы загазованной территории. Важно не зажигать огня, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы (включая мобильные телефоны).

При запахе газа, неисправности газового оборудования необходимо звонить по номерам 04, 104 и 112.

Для справки

На вопросы абонентов, касающихся организации дистанционного предоставления услуг и оплаты за газ, отвечают специалисты Абонентского отдела и Службы единого окна АО «Сахатранснефтегаз». Также консультацию можно получить через личный кабинет на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз» по адресу: www.aostng.ru.

Колл-центр Службы единого окна: 8 (4112) 319-777

Работает горячая линия по номерам:

46-00-00 – по вопросам дистанционного получения услуг.

46-00-30 – по вопросам оплаты за газ.

Телефон диспетчерской службы техобслуживания – 319-555.

Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно: 04, 104, 112.