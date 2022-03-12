«Сахатранснефтегаз» в лицах: Хранитель газа Григорий Лаврентьев

«Содержание трассы линейной части магистрального газопровода в соответствии с требованиями нормативно-технической документации» — за этим скупым определением должностной инструкции стоит большая работа по обеспечению населения газом линейного обходчика 4 разряда линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Григория Афанасьевича Лаврентьева.

Григорий Афанасьевич, которому 10 марта исполнилось 62 года, вот уже более 35 лет работает в нефтегазовой отрасли и является одним из наиболее опытных обходчиков компании. И с учётом его опыта и высокого профессионального мастерства решением руководства компании он был назначен наставником над молодыми работниками.

— У всех есть свои учителя, — скромно отмечает Григорий Афанасьевич, — я считаю своим наставником Владимира Ивановича Линейцева, который имеет более 40-летний стаж работы в газовой отрасли. Не зря ведь его наградил медалью Ордена за заслуги перед Отечеством II степени сам Президент России Владимир Владимирович Путин.

Скромность всегда присуща газовикам, вот и Григорий Лаврентьев, обладатель знака отличия «Гражданская доблесть» и других высоких наград, никогда лишний раз не расскажет о наградах, которыми был удостоен за свой длинный трудовой путь.

— Считаю, что за любой наградой стоит не только труд самого обладателя, но и поддержка близких и родных. Главной моей опорой является моя супруга Ефросинья Афанасьевна Лаврентьева. Между прочим, она тоже газовик и обходчик 3 разряда. Мы с ней вот уже 18 лет вместе работаем в самом центре магистрального газопровода «Мастах – Берго – Якутск» на опорном пункте Берго. Поэтому мои награды – это её награды, — говорит он.

Здесь стоит особо отметить, что сама семья Лаврентьевых является большой династией газовиков, чей общий трудовой стаж в отрасли составляет более 150 лет. Его отец Афанасий Григорьевич, мать Иванова Мария Алексеевна, старшие братья Лаврентьев Николай Афанасьевич и Лаврентьев Прокопий Афанасьевич, племянник Афанасий Прокопьевич, зять Корнилов Прокопий Иванович, сын самого Григория Афанасьевича Афанасий Григорьевич и супруга связали свою судьбу с газовой отраслью республики. Коллеги про них говорят хранители газа республики.

Работа линейного обходчика на опорном пункте не ограничивается площадкой десять на десять метров. Опорный пункт Берго – это трехниточный магистральный газопровод, радиорелейная станция, Мастахская АГРС, снабжающая газом поселки Аргас и Кальвица Кобяйского улуса. Пеший обход вдоль трассы, а это более 5 км в сторону города и более 5 км в сторону Кысыл-Сыра, это ежедневная работа обходчика в любую погоду и время года.

— Если работа нравится, то она спорится. В последние годы наша компания уделяет большое внимание цифровизации и материально-техническому обеспечению. Это требование времени. Например, в помощь визуальным личным осмотрам пришли видеокамеры, которые расставлены вдоль трассы. Но это не отменяет пеших осмотров. В любом случае нужно самому своими глазами посмотреть, руками потрогать, и если надо, то принять меры по ремонту или замене тех или иных частей. Ведь много факторов, которые влияют на магистраль. Это и природные и человеческие факторы. В прошлом году, например, лесные пожары угрожали опорному пункту и самой магистрали. И в этот момент мы всем коллективом компании, которые пришли из Якутска, отстояли газопровод. Здесь и проявляется сплочённость компании. Она у нас есть. Наша компания – это сплав интернационального опыта и молодости на разных уровнях, будь это руководство или наземные службы. Также мы обеспечены сетью «Интернет» и благодаря этому можно быстро и оперативно решить любые вопросы, также мы следим за мировыми и республиканским новостями и потому имеем своё представление об общественно-политической ситуации, — делится своим мнением герой рубрики «Сахатранснефтегаз в лицах».

По мнению Григория Лаврентьева, одним из главных новшеств последнего года стала возможность ежедневно в режиме онлайн проходить медосмотр у врача компании.

— Телемедицина – вот это тоже прорыв. Каждое утро, да и в любое время, работники опорного пункта в режиме видеоонлайн сессии проходим осмотр врача. Только после выполнения всех процедур по измерению давления, общего состояния здоровья мы допускаемся к работе. Раньше такого не было. Всё было на словах, — говорит Григорий Афанасьевич.

Кроме этого, в режиме онлайн из опорного пункта передается телеметрия всех технических параметров вдоль и внутри газопровода: давление газа, скорость потока, объемы подачи газа и другие параметры. «Это намного упрощает работу. Это тоже показатель технической современности компании», — особо подчеркивает он.

В первый раз вдоль трассы «Мастах – Берго – Якутск» в качестве обходчика Григорий Лаврентьев прошёл 10 марта 2004 года. В свой день рождения. Поэтому он считает, что за эти 18 лет опорный пункт стал его вторым домом. Наверное, во многом благодаря такому хозяйскому рачительному отношению на опорный пункт всегда рады приезжать ремонтные бригады и коллеги из других участков.

— В последнее время по всем опорным пунктам много ездят ремонтные бригады и Слава Богу, что они ездят не на аварии, а на плановые работы. Вот и сейчас здесь кипит работа: идёт ремонт первой нитки газопровода силами строительно-монтажного управления и линейно-эксплуатационной службы. Это ведь повышение надежности газоснабжения всех жителей центральной части республики, — говорит с воодушевлением Григорий Афанасьевич.

Говоря об обеспечении опорных пунктов всем самым необходимым, наш герой упомянул, что ему и супруге от имени профсоюза компании выделена путевка на санаторно-курортное лечение.

— Сейчас мы с моей Ефросиньей Афанасьевной в отпуске. Скоро поедем в Кемпендяйский санаторий-профилакторий Сунтарского улуса. Мы специально выбрали Кемпендяй, так как он славится своими расположением в живописном месте, солевыми бассейнами, лечебными грязями и современным оборудованием. А после отпуска и санатория снова на опорный пункт. Как раз к этому времени после зимы проснётся природа, — поделился своей радостью хранитель газа Григорий Афанасьевич Лаврентьев.