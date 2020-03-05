«Сахатранснефтегаз» в лицах — Елизавета Билюкина

В «Сахатранснефтегазе» немало сильных, волевых, нашедших себя в чисто мужской профессии женщин. Одна из них – Елизавета Билюкина. Она практически работает в штабном режиме, так как является инженером Аварийно-диспетчерской службы. А это звонки «04» или «104». Иными словами — скорая помощь газовой службы.

— В среднем в течение дня поступает по 30-40 заявок. В год мы отрабатываем более пяти тысяч заявлений. Наша служба расположена по двум адресам: на Автодорожной, 16 и на Петра Алексеева, 64. В нашей службе работают 42 сотрудника. В смену выходит две группы. Как только поступает звонок, они оперативно выезжают на место инцидента. Надо сказать, что граждане стали более бдительными, при запахе газа сразу к нам обращаются. Бывают и не подтвержденные факты, но тем ни менее мы благодарны жителям города за неравнодушие. А при инцидентах наши работники сразу локализируют аварии или инциденты, — рассказывает Елизавета Дмитриевна.

Она в АДС работает с 2014 года. Инженер аварийно-диспетчерской службы ведет статистику, аналитику, отчетность и всю документацию. Не удивительно, что вся документация — это целый архив, который хранит все события газового хозяйства города Якутска и пригородов.

Елизавета окончила инженерно-технический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».

— В школе мне легко давались точные науки. Закончила Майинскую гимназию, где училась в классе с углубленным обучением математики, физики. До 7 класса училась у себя на малой Родине, в селе Елечей Мегино-Кангаласского улуса. Любовь к математике привила моя первая учительница Матрена Николаевна Билюкина, в среднем звене математику вела Александра Николаевна Билюкина. В Майинской гимназии математику преподавала Попова Татьяна Спартаковна, физику – Павлова Альбина Гаврильевна. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность своим учителям и поздравляю с первым весенним праздником 8 марта! Также от всей души поздравляю свою любимую мамочку Варвару Гаврильевну! Нас в семье четверо, я — старшая. Сестра Люда и младший брат Егор также выбрали технический вуз, а старший брат Дмитрий закончил ЯГСХА. Наверное, любовь к точным наукам у нас от отца Дмитрия Егоровича, он долгое время работал по специальности электриком, сейчас занимается частным делом. А мама — учительница начальных классов. После гимназии я сразу определилась с будущей профессией, выбрала технический вуз. Закончив университет, два года работала в колледже технологий при технологическом институте. Затем получила вторую специальность – экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности. Я ни разу не пожалела ни о выбранной специальности, ни тем более предприятия. Мне нравится работать непосредственно на производстве. В нашей службе работа постоянно кипит. Меня привлекает мобильная, оперативная, требующая решения нестандартных задач работа, — отметила далее наша героиня.

Известно, что в «Сахатранснефтегазе» спорт находится на почетном месте. Не удивительно, что приветствуются сотрудники, занимающиеся спортом. Елизавета в спортивной среде — всегда на передовых. Она и волейболистка, и лыжница, и теннисистка. Также играет в шашки, шахматы.

Вот такие у нас сотрудницы: профессионалы, активистки, спортсменки и просто красавицы!