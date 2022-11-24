Сахатранснефтегаз увеличил производство сжиженного углеводородного газа

⠀⠀

⠀Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Колодезников и рассказал предысторию начала работ по комплексной модернизации Якутского газоперерабатывающего завода. По его словам, модернизация началась в 2018 году.

⠀«Прекрасно помню, ещё будучи первым зампредом Правительства республики, курирующий отрасль, докладывал об этом Главе Якутии Айсену Сергеевичу Николаеву, который поддержал проект», — отметил Алексей Засимович.

⠀Основной целью модернизации Якутского ГПЗ являлось улучшение качества подготовки природного газа, подаваемого потребителям города Якутска, ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также в заречье. В рамках модернизации был построен новый резервный узел редуцирования для замены устаревшей газораспределительной станции, построен новый пункт налива сжиженного углеводородного газа и построена новая газофракционная установка.

⠀⠀⠀«Помимо повышения надёжности газоснабжения, модернизация позволила увеличить объемы производства сжиженного углеводородного газа почти в два раза благодаря извлечению из природного газа до 90% потенциального содержания пропан-бутановых компонентов. Это позволит расширить сеть АГЗС и увеличит реализацию газа в бытовых баллонах, в том числе в районах республики», — рассказал Алексей Колодезников.

⠀Это значит, что компания и дальше будет расширять географию реализации газа в бытовых газовых баллонах для пищеприготовления. На сегодняшний день баллоны реализуются не только по г. Якутску и в его окрестностях, но и по районам (Намцы, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Амгинский).

⠀В настоящее время на Якутском газоперерабатывающем заводе осуществляется подготовка природного газа Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений перед подачей потребителям с качеством, соответствующим экстремально-холодным климатическим условиям.

⠀Отметим символизм проекта модернизации, который был завершён в текущем году в год 100-летия Якутии и 55-летия газификации республики.

⠀

⠀⠀