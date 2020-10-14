Сахатранснефтегаз уведомляет

Внимание! Изменен адрес электронной почты Управления газораспределительных сетей

Теперь для получения услуг, направления заявлений, обращений и другой переписки работает новый адрес электронной почты Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» — ugrs@aostng.ru.

Для удобства абонентов и в целях недопущения массового скопления людей в период распространения новой коронавирусной инфекции УГРС «Сахатранснефтегаз» публикует полный перечень контактов для получения услуг:

— Заявления, не требующие оплаты и наличия оригинала документа, направлять на электронную почту ugrs@aostng.ru и seo@aostng.ru, предварительно уточнив перечень документов по видам услуг по многоканальному номеру колл-центра: 319-777 (в будни с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00).

— По всем вопросам оплаты за природный газ, по показаниям счетчиков по телефонам абонентского отдела: 460041, 460071, 460030. Подать показания счетчиков по WhatsApp – 8924-870-7009;

— По вопросам разовых услуг, техобслуживания газового внутридомового, внутриквартирного оборудования – по телефону диспетчерской 319-555.

Напоминаем, что прием посетителей в офисе обслуживания на Петра Алексеева, 64, ведется только по предварительной записи по телефону колл-центра 319-777. Вход в кассы свободный. Введен обязательный масочный режим и социальное дистанцирование.