«Сахатранснефтегаз» утвердил стратегию цифровой трансформации









Решением Совета директоров утверждена стратегия цифровой трансформации «Сахатранснефтегаз» до 2033 года включительно. Стратегия предлагает основу для дальнейших преобразований в сфере цифровизации компании для улучшения характеристик надежности газоснабжения потребителей и взаимодействия с потребителями.

Для достижения стратегических целей по цифровой трансформации АО «Сахатранснефтегаз» ставит четыре задачи: расширение применения современных цифровых систем автоматизации и коммуникации, цифровизация сбытовой деятельности, импортозамещение и кибербезопасность.

Ожидается, что основными эффектами от внедрения цифровых технологий и цифровой трансформации компании станут: автоматизация производственного процесса, рост производительности и обеспечение загрузки оборудования, увеличение скорости и качества принятия решений на всех уровнях управления компании, сокращение издержек на текущую эксплуатацию оборудования, предотвращение возможных потерь, оптимизация внутрипроизводственной логистики, снижение степени аварийности на опасных производственных объектах, улучшение условий труда.

Эффективная реализация стратегии также будет способствовать повышению качества и доступности услуг по газоснабжению и технологическому присоединению, модернизации новых онлайн сервисов, таких как, подача электронных заявлений, оплата, передача показаний с приборов учета, рассылка уведомлений и документов в электронной форме, работы голосового помощника и других сервисов.