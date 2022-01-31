«Сахатранснефтегаз» устраняет утечку газа по улице Чернышевского

31 января на пересечении дорог Чернышевского – Гастелло в городе Якутске при проведении земляных работ по прокладке водопроводных труб поврежден газопровод низкого давления с последующим возгоранием. Возгорание ликвидировано, сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы на месте инцидента, сообщает АО «Сахатранснефтегаз».

Земляные работы по прокладке водопроводных труб с применением специальной техники проводила подрядная организация.

Сигнал о повреждении подводящего газопровода поступил приблизительно в 15:20. Бригады Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» незамедлительно выехали к месту происшествия и приступили к аварийно-восстановительным работам.

Ведется уточнение по ограничению газоснабжения.