31.01.2022
16:59
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Происшествия

«Сахатранснефтегаз» устраняет утечку газа по улице Чернышевского

31 января на пересечении дорог Чернышевского – Гастелло в городе Якутске при проведении земляных работ по прокладке водопроводных труб поврежден газопровод низкого давления с последующим возгоранием. Возгорание ликвидировано, сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы на месте инцидента, сообщает АО «Сахатранснефтегаз».

Земляные работы по прокладке водопроводных труб с применением специальной техники проводила подрядная организация. 

Сигнал о повреждении подводящего газопровода поступил приблизительно в 15:20. Бригады Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» незамедлительно выехали к месту происшествия и приступили к аварийно-восстановительным работам. 

Ведется уточнение по ограничению газоснабжения. 

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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