«Сахатранснефтегаз» сообщает об изменении в клиентском центре

С 29 сентября вход для посетителей клиентского центра по ул. Петра Алексеева, 64, будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт. Изменения связаны с проводимыми строительно-монтажными работами и поэтому главный вход закрыт для безопасности посетителей. Окна приема и выдачи документов и кассы работают в обычном режиме. Единый колл-центр принимает звонки по номеру 319-777. «Сахатранснефтегаз» приносит извинения за временные неудобства.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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