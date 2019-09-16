Сахатранснефтегаз сделал подарок Вилюйску

Город давно испытывает необходимость в наращивании объемов в природном газе, и вот, наконец, настал тот день, когда мечта жителей старейшего города Якутии сбылась! 13 сентября в юбилейный 385-летний день рождения Вилюйска в торжественной обстановке дан запуск новой, мощной Газораспределительной станции!

Мощность новой Газораспределительной станции города Вилюйска имеет суммарную производительность более 25000 м3/ч против старой — 10000 м3/ч.

— Мы на юбилее города в торжественной обстановке открыли современную ГРС, которая позволит городу решить актуальные социально-экономические задачи, ведь от мощности ГРС зависит жизнеобеспечение города. Станция построена за счет инвестиционной программы АО «Сахатранснефтегаз». Отмечу, что работа по модернизации газоснабжения Вилюйского улуса продолжится. Уже с 2020 года начнем строительство резервной нитки магистрального газопровода, чтобы повысить надежность подачи природного газа в Вилюйский и Верхневилюйский улусы, — сказал главный инженер АО «Сахатранснефтегаз», народный депутат Ил Тумэн Александр ГОГОЛЕВ.

Напомним, старая ГРС в г. Вилюйске была построена и введена в эксплуатацию с началом масштабной газификации Вилюйского района в 1992 году.