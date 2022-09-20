Сахатранснефтегаз: с октября будут новые тарифы на техобслуживание для населения

С 15 сентября обновился прейскурант цен на услуги по техническому обслуживанию для населения (кроме Ленского района). Новые тарифы будут применяться при оплате с 1 октября текущего года.

Последние изменения прейскуранта на данный вид услуг производилось в июне 2021 года. Расчет тарифов на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования производится с учетом увеличения материальных расходов. Стоимость техобслуживания зависит от установленных в помещении газоиспользующих приборов.

Например, ранее стоимость техобслуживания газовой плиты в городских населенных пунктах составляла 816 рублей в год, с 1 октября – 820 рублей в год.

Если ранее стоимость техобслуживания высокотехнологичного газового котла (например, BAXI, BOSСH, NEVALUX, RINNAI и др.) мощностью до 40 кВт в городе составляла 6612 рублей в год с НДС, то с 1 октября составит 7940 рублей.

В сельских населенных пунктах ранее цена на техобслуживание аналогичного газового котла составляла 5056 рублей в год, с 1 октября составит 6070 рублей.

Кроме того, стоимость услуг по техобслуживанию в микрорайоне Марха приравнена к городским тарифам, поскольку населенный пункт входит в состав городского округа «город Якутск» (Постановление Госкомцен РС(Я) от 12.07.2019 г. №81).

Для Ленского района стоимость услуг повысилась на 10%.

Подробно ознакомиться с действующим прейскурантом на техническое обслуживание газового оборудования можно на сайте AOSTNG.RU.