«Сахатранснефтегаз» с 1 августа объявляет «Прощеные дни»

Для уменьшения задолженности населения за поставку природного газа с 01 августа по 30 сентября 2019 года АО «Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни» для физических лиц. Потребители при полном погашении задолженности освобождаются от пеней за просрочку платежей.

Режим работы касс УГРС АО «Сахатранснефтегаз»:

г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 64

по будням — с 08.00 до 18.00 без перерыва;

по субботам – с 09.00 до 17.00 без перерыва

Воскресенье — выходной

г. Якутск, ул. Автодорожная, 16

со вторника по субботу с 08.00 до 17.00 час. с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 час.

Воскресенье — понедельник — выходной

Кроме того, платежи за газ можно производить:

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://aostng.ru/;

— в отделениях почтовой связи;

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»;

— через терминалы и систему «Сбербанк-Онлайн» ПАО «Сбербанк России»;

— ЯРФ АО «Россельхозбанк»

— в офисах ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

Для справки:

АО “Сахатранснефтегаз” ежегодно поставляет конечным потребителям около 1700 млн. м3 подготовленного природного газа. Акционерное Общество эксплуатирует газопроводы протяженностью в 7009 км, обеспечивает теплом и светом голубого топлива 97 населенных пунктов республики. Снабжает природным газом более 1,6 тыс. предприятий-потребителей республики, 147 управляющих компаний и ТСЖ для нужд отопления и пищеприготовления, количество частных домов с газовым отоплением по республике составляет более 70 тыс.