Якутск
«Сахатранснефтегаз» реконструирует АГЗС на Можайского
12 августа генеральный директор национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников провёл выездное рабочее совещание, посвященное теме реконструкции автомобильной газовой заправочной станции №1 по улице Можайского.
«Вопрос реконструкции назрел давно. Под реконструкцией данного АГЗС мы планируем не только изменение внешнего облика, но и изменение в программном обеспечении для осуществления заправки автомобилей, внедрении новых карточных систем для удобства клиентов, терминалов самообслуживания», — отметил Алексей Колодезников.
Начальник Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Владимир Заровняев проинформировал, что фасадные и внутренние работы, а также работы по автоматизации завершатся к концу года.
«Благоустройство прилегающей территории будет сделано в следующем году, когда позволят погодные условия», — сказал начальник ЛПУМГ.
Всё это делается для того, чтобы газовая инфраструктура «Сахатранснефтегаз» отвечала самым современным технологическим требованиям и клиентоориентированному подходу.
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