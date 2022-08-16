«Сахатранснефтегаз» реконструирует АГЗС на Можайского

12 августа генеральный директор национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников провёл выездное рабочее совещание, посвященное теме реконструкции автомобильной газовой заправочной станции №1 по улице Можайского.

«Вопрос реконструкции назрел давно. Под реконструкцией данного АГЗС мы планируем не только изменение внешнего облика, но и изменение в программном обеспечении для осуществления заправки автомобилей, внедрении новых карточных систем для удобства клиентов, терминалов самообслуживания», — отметил Алексей Колодезников.

Начальник Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Владимир Заровняев проинформировал, что фасадные и внутренние работы, а также работы по автоматизации завершатся к концу года.

«Благоустройство прилегающей территории будет сделано в следующем году, когда позволят погодные условия», — сказал начальник ЛПУМГ.

Всё это делается для того, чтобы газовая инфраструктура «Сахатранснефтегаз» отвечала самым современным технологическим требованиям и клиентоориентированному подходу.