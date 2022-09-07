Сахатранснефтегаз реализует недвижимость в районах

Выставлены на продажу жилые и нежилые здания в районах республики. По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8 (4112) 46-01-78, строго в рабочее время с 9:00 ч. до 18:00 ч.

1. Хангаласский улус. Город Покровск.

Продается жилой дом (назначение – проживание), общая площадь 130,3 кв.м., в том числе жилая 101,5 кв.м., кадастровый номер 14:32:170106:1164, адрес: Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, г.Покровск, ул. Советская, 25/1

2. Вилюйский район, с. Тасагар.

Продается дом оператора (назначение – нежилое), общая площадь 106 кв.м., кадастровый номер 14:10:000000:218, адрес: Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Тасагар, с охранно-пожарной сигнализацией

Дата начала приема заявок на участие в продаже – 30.08.2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в продаже – 14.09.2022 года, 18:00 (часовой пояс: МСК+6).

С более подробной информацией об объектах (правоустанавливающие документы, технический и кадастровый паспорта, отчеты об оценке рыночной стоимости) можно ознакомиться по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «В», офис 403, АО «Сахатранснефтегаз», тел. + 7 (4112) 46-03-78 (5078), e-mail: zakupki@aostng.ru, site: https://aostng.ru/sales/?arrFilter_72_2225864208=Y&arrFilter_73_4163016541=Y&set_filter=.

Ссылка размещенных торгов по реализации имущества: https://aostng.ru/sales/?arrFilter_72_2225864208=Y&arrFilter_73_4163016541=Y&set _filter=