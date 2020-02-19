«Сахатранснефтегаз»: публикация на сайте taigapost.ru не соответствует действительности

В связи с публикацией на сайте taigapost.ru, не являющимся средством массовой информации, статьи «Афера века, или как у Якутии нефтегазовое месторождение украли» АО «Сахатранснефтегаз» предоставляет следующее опровержение:

ООО «Газодобывающая компания Ленск-газ» (далее ООО «ГДК Ленск-газ») является дочерним обществом АО «Сахатранснефтегаз» и осуществляет деятельность по добыче и поставке природного газа в Ленском улусе.

В 2014 году по результатам аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Саха (Якутия) ООО «ГДК Ленск-газ» за счет привлеченных средств получило лицензию на Кэдэргинский участок недр, находящийся в Олекминском улусе.

Для выделения деятельности по развитию участка недр в отдельный проект и в целях подтверждения запасов на участке ООО «ГДК Ленск-газ» учредило дочернее ООО «Кэдэргэ». В соответствии со ст.17.1. Федерального закона РФ «О недрах» лицензия на Кэдэргинский участок была переоформлена от основного общества – ООО «ГДК Ленск-газ» на дочернее общество — ООО «Кэдэргэ».

В декабре 2014 года Совет директоров АО «Сахатранснефтегаз» принял решение о реализации 100-процентной доли ООО «ГДК Ленск-газ» в уставном капитале дочернего ООО «Кэдэргэ» инвестору — ЗАО «Туймааданефтегаз» по стоимости выше рыночной. В результате данной сделки получена прибыль, отраженная в бухгалтерском балансе ООО «ГДК Ленск-газ».

Таким образом, сведения, изложенные 19.02.2020г. в публикации на сайте taigapost.ru «Афера века, или Как у Якутии нефтегазовое месторождение украли» являются заведомо ложными, в частности: на приобретение право пользования участком недр не были затрачены государственные средства республики, учредителем ООО «Кэдэргэ» являлось ООО «ГДК Ленск-газ», которое инициировало процедуру переоформления лицензии федеральным органом в соответствии с требованиями ФЗ «О недрах». Остальные сведения являются домыслами автора статьи.

Все юридические действия и процедуры по оформлению лицензии, по продаже долей в уставном капитале осуществлены в полном соответствии с Уставами АО «Сахатранснефтегаз», ООО «ГДК Ленск-газ», ООО «Кэдэргэ» и с соблюдением действующего законодательства РФ.

Автор публикации не проверив сведения и не обращаясь в АО «Сахатранснефтегаз», ООО «ГДК Ленск-газ», АО «Туймааданефтегаз» разместил на сайте taigapost.ru недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство определенных лиц.

Упомянутые в публикации лица оставляют за собой право обратиться в соответствующие органы за защитой чести, достоинства и деловой репутации, а также привлечения автора статьи за клевету.