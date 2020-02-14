«Сахатранснефтегаз» прокомментировал шумиху в соцсетях

Компания вносит уточнение: договор технологического присоединения налагает обоюдные обязательства.

По мессенджерам жителей республики распространяется текстовое сообщение, в котором предприниматель, представившаяся Саргы, рассказывает о нелегком пути становления субъекта малого предпринимательства в условиях одного из районов Якутии. Помимо всего прочего в тексте имеется упоминание о газовиках, которые якобы два года затягивали процесс подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения.

АО «Сахатранснефтегаз» выяснило, что речь идет о владельцах ООО «СГ-Строй» из села Чурапча Чурапчинского улуса, которые впервые обратились в адрес Общества в июле 2017 года, когда ещё не было возможности технического подключения по причине фактического отсутствия сетей газораспределения. Об этом, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, заявители были уведомлены в письменном виде.

Необходимые изменения в утвержденную схему газоснабжения администрация села Чурапча внесла в 2018 году, после чего, в июле 2018 года, от ООО «СГ-Строй» поступила повторная заявка на технологическое подключение. Двухсторонний договор, налагающий обоюдные обязательства, был подписан 28 августа 2018 года, а строительно-монтажные работы по условиям договора назначены на 2019 год.

АО «Сахатранснефтегаз» свои обязательства выполнил в августе 2019 года. ООО «СГ-Строй» свои обязательства по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, закрепленные в договоре, не успели выполнить из-за неготовности объекта капитального строительства. Поэтому ООО «СГ-Строй» сдали исполнительно-техническую документацию, необходимую для пуска газа, только в конце января 2020 года. Нужно подчеркнуть, что АО «Сахатранснефтегаз» со своей стороны не допустил никаких договорных просрочек, а «СГ-Строй» — допустил. Считаем неуместным претензии заявителей о затягивании вышеупомянутых работ.

Также АО «Сахатранснефтегаз» отрицает факт официального выставления суммы в 2,5 млн рублей за техприсоединение. Сумма договора за подключение была рассчитана на основе Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 по стандартизированным ставкам и составила 182 тысячи рублей за подведение 215 метров газопровода к объекту капитального строительства.

