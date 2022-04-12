Сахатранснефтегаз: Осторожно, природный газ очень опасен!

12 апреля в Управе Строительного округа города Якутска состоялось собрание жителей по вопросам возможных предстоящих ограничений газоснабжения. Во встрече приняли участие актив жителей, глава Строительного округа Василий Рязанский, представители АО «Сахатранснефтегаз» и управляющей компании.

По словам начальника службы техобслуживания УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Александра Чупрова, в 15 многоквартирных домах готовится отключение газа по причине отсутствия положительного заключения экспертной организации, которая должна определить, может ли газовое оборудование безопасно использоваться после истечения нормативного срока эксплуатации. В законодательстве четко прописано: ответственность за надлежащее техническое состояние внутриквартирного газового оборудования и безопасность его использования закреплена за абонентом.

— Первой и наиболее частой причиной является то, что не все собственники жилья предоставили в наш адрес положительные заключения от экспертной организации. Внутридомовое газовое оборудование – это сети газопотребления, например, в коридорах, находящиеся в общей собственности жителей дома. Поставщик газа может поставлять газ абоненту, только если газовое оборудование исправно и у него на руках имеется договор на техобслуживание, – сообщил Александр Чупров.

Жительница дома номер 20 по улице Семена Данилова отметила, что проблема в настоящий момент заключается в том, что не все собственники квартир заключают договор на проведение техдиагностики. — Мы не можем установить связь с хозяевами четырех квартир – они не проживают в нашем доме, а находятся в улусах и содействовать с остальными соседями по этому вопросу не желают. Еще несколько квартир в доме находятся в муниципальной собственности, а значит, по работающему законодательству должны также наравне со всеми нами пройти эту экспертизу пригодности газового оборудования и предоставить в адрес «Сахатранснефтегаз» ее положительное заключение, – поделилась жительница.

Второй по популярности и часто смежной причиной ограничения газоснабжения выступает отсутствие вентканалов для организации стабильного воздухообмена, что требуется по правилам и нормативам в газифицированных жилых домах. Так как дома жителей признаны аварийными, возникает вопрос о технической и правовой возможности оформления таких конструкций.

Глава округа Василий Рязанский сообщил, что организует общее собрание для жителей по вопросам строительства вентканалов, где стороны смогут обсудить способы организовать вентиляционные каналы. Кроме того, отметил он, вопросы газоснабжения в аварийном жилом фонде требуют совещания на уровне администрации города Якутска.

Участники встречи получили консультацию по индивидуальным вопросам у представителей газовой компании. Руководитель службы техобслуживания Александр Чупров напомнил собравшимся о том, что природный газ очень опасен, если с ним обращаться безответственно, и его опасность увеличивается многократно, если допускать неразрешенные реконструкции газопровода внутри квартиры.

Напомним, что 11 апреля заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Федерального штаба по газификации, на котором он подчеркнул, что «региональные власти должны уделять особое внимание и вопросам безопасности, причём как при подключении к газу, так и при обслуживании уже работающей инфраструктуры». По итогам совещания Александр Новак дал поручения в адрес Минстроя, глав регионов, а также газовых компаний принять соответствующие меры повышения безопасности на газовом оборудовании в домовладениях граждан.