Сахатранснефтегаз принял участие в акции «Национальный день донора России»

Сотрудники УГРС АО «Сахатранснефтегаз» приняли участие в акции «Национальный день донора России»

Сегодня наши коллеги из УГРС АО «Сахатранснефтегаз», во главе с начальником Антоном Томским, приняли участие в акции «Национальный день донора России», который ежегодно организуется Региональным исполнительным комитетом ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В этом году акция проводится в целях поддержки участников Специальной военной операции. В акции могут принять участие все желающие.

«Мы каждый год организованно сдаем кровь и замечательно, что во время осмотра у терапевта говорят куда ушла ранее сданная кровь. Мы конечно понимаем, что кровь уходит на благое дело, но есть свое очарование узнать, что твоя кровь ушла в Районную больницу №2 или в Детскую инфекционную больницу. Например, кровь которую я сдал в прошлом году ушла в Таттинский район. И мы призываем наших коллег принимать активное участие в этом мероприятии, ведь кровь, которую вы сдадите сегодня, завтра спасет чью-то жизнь» — поделился с нами начальник УГРС, после процедуры.

Сдача крови производится по адресу г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 87. Для этого необходимо иметь при себе:

— Паспорт гражданина;

— Результат флюорографии (ФЛГ);

— Банковские реквизиты карты МИР.

Не допускаются к сдаче:

— Переболевшие любой формой гепатита

— Получившие прививку против СOVID менее 30 дней

— Натощак (необходимо легко позавтракать исключив жирную пищу).