Сахатранснефтегаз: При социальной газификации топосъемка не нужна

В Якутии продолжается сбор заявок на социальную газификацию. Заключено более 500 договоров с заявителями.

Речь идет о топографической карте земельного участка, который предстоит газифицировать. Так как по программе социальной газификации на бесплатное подведение газовой трубы к границе земельного участка могут претендовать только физические лица, предоставлять этот документ при подаче заявки на сайте SG.AOSTNG.RU не обязательно, сообщают в «Сахатранснефтегазе».

Перечень документов остается прежним: паспорт, документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план, расчет планируемого максимального часового расхода газа.

Топографическую карту заявителям предоставлять не обязательно, но ситуационный план предоставить необходимо. Это карта, которая отражает схематическое расположение земельного участка по отношению к местности. Сохранить его можно, сделав скриншот (снимок экрана) с официального сайта Публичной Кадастровой Карты Российской Федерации, введя адрес или кадастровый номер дома или участка, либо запросить в органах местного самоуправления.

Напомним, что социальная газификация отменила оплату подведения газовой трубы к границе земельного участка. Ранее оплачивать должен был абонент. Однако внутри границ земельного участка работы по строительству сети газопотребления по-прежнему обязан обеспечить заявитель. Стоимость работ внутри участка и дома зависит от объема этих работ, протяженности, способа прокладки газопровода, от выбранного газового оборудования. Все это приобретает и устанавливает за свой счет потребитель, заключив с АО «Сахатранснфетегаз» или другой специализированной организацией, договор подряда. Поэтому, стоит обязательно рассчитывать свои возможности и обращаться к регоператору в случае, если есть 100% уверенность, что пуск газа состоится. Следует помнить, что у заявителя тоже есть обязательства. В случае, если в указанные в договоре сроки, заявитель не подготовит дом к пуску газа, он будет обязан возместить понесенные газовой компанией расходы.

В текущем году по республике региональный оператор газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) долен обеспечить подключение более 2400 домовладений, подпадающих под критерии программы. Поскольку главным критерием для бесплатного подведения газопровода-ввода к границе земельного участка является наличие зарегистрированного дома, для актуализации плана работ на 2022 год ведется повторное анкетирование для уточнения наличия объектов капитального строительства.

Заявки на социальную газификацию принимаются на специальном сайте SG.AOSTNG.RU, в Службе единого окна УГРС по адресу г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 64, в эксплуатационных газовых участках АО «Сахатранснефтегаз» в улусах, на официальном сайте единого оператора газификации РФ connectgas.ru, на портале «Госуслуги», через офисы МФЦ.