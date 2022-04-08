Сахатранснефтегаз: Прекращение подачи газа из-за старения сетей – необходимость

Об этом рассказал начальник Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» Антон Томский.

По его словам, крайней мерой, в целях безопасности самого населения и объектов, является временное прекращение подачи газа в дома, квартиры и иные газифицированные объекты, которые имеют истекшие сроки эксплуатации газовых сетей и отсутствуют договора о техническом обслуживании.

В каком случае может быть отключение?

Отключение газа может быть произведено в нескольких случаях: если не будет доступа или при отказе в доступе от проведения планового технического обслуживания и плановой проверки газового оборудования, при отсутствии договора о техническом обслуживании и после истечения срока эксплуатации газового оборудования более 30 лет внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), в случае систематической неуплаты за потребление газа.

Также может быть временно прекращена подача газа в случае угрозы от внешних факторов. Например, пожара в зданиях или при угрозе огня от лесного пожара магистральным газопроводам.

Кроме этого, причиной для отключения может послужить поступление информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая при эксплуатации газового оборудования, а также при обнаружении самовольного подключения к газовым сетям и переустройство газовых сетей.

Всё это происходит в одностороннем порядке с обязательным предварительным письменным уведомлением абонентов.

— В любом случае все отключения подачи газа в многоквартирные дома происходят в соответствии с Постановления Правительства РФ № 410 и 549. Например, отключение из-за отсутствия договора о техническом обслуживании и после истечения срока эксплуатации газового оборудования более 30 лет осуществляется только после информирования прокуратуры, администраций районов и других контрольно-надзорных органов. У нас «самовольщины» нет, — отметил Антон Михайлович.

Кто ответственный за проведение технической диагностики внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

В Жилищном кодексе РФ есть три способа управления многоквартирным домом: непосредственное управление, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом и управление управляющей организацией (компанией).

При способе непосредственного управления и управления товариществом собственников жилья – сами жители. Если дом передан на управление УК, то это обязанность УК.

Как подчеркнул начальник Службы технического обслуживания газового оборудования УГРС Александр Чупров, крайние меры, как временное отключение от подачи газа, делается в целях безопасности самого населения.

— По закону жители должны или инициировать это через УК и нанять экспертную организацию для осмотра и составления заключения по итогам технической диагностики и заключить договор на техобслуживание с одним из обслуживающих компаний. Например, в Якутске из более 20 организаций. После этого должен будет составлен расчёт устранения дефектов и само устранение. И только после выполнения этих мероприятий мы сможем снова подать газ в дом. Это касается всех домов, в которых превышен срок эксплуатации газового оборудования. Это, прежде всего, безопасность самих жителей, — сказал Александр Владимирович.

Что сейчас делается?

Для исправления ситуации «Сахатранснефтегаз» по своей линии проводит большую работу по обновлению внутриквартальных газовых сетей, газораспределительных станций и пунктов. Например, только за прошлый год в Якутске в 393 многоквартирных домах по заявкам произведен ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, обновлено, модернизировано или заменено порядка 23 ГРП, направлено более 8 тысяч уведомительных (заказных) писем собственникам помещений для информирования о необходимости проведения технических работ.

В целях разъяснения ситуации жильцам, «Сахатранснефтегаз» совместно с Управами города Якутска, начинает серию встреч с жильцами домов, подпадающих под отключение. С полным списком многоквартирных домов, по плану отключаемых от газоснабжения в городе Якутске в 2022 году, можно ознакомиться на сайте компании AOSTNG.RU.

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