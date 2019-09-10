Сахатранснефтегаз представит вакансии на ярмарке работодателей нефтегазового комплекса

АО «Сахатранснефтегаз» 12 сентября примет участие на ярмарке вакансий нефтегазового комплекса Якутии, где предоставит вакантные места постоянной работы водителей ( 2 вакансии) в дочернем предприятии «ГДК Ленск — ГАЗ» с заработной платой от 50 000 тыс. руб., мастера в г. Ленск с зарплатой от 45 000 тыс. руб., слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования в Хангаласском эксплуатационном участке (зарплата от 30 000 т. р.), слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования в Кобяйском эксплуатационном участке (зарплата от 30 000 т. р.).

Также будут представлены вакансии работ временного характера: слесарь-сантехник 3 категории (зарплата от 40 000 т. р.), специалист по связи (зарплата от 50 000 т. р.), электрогазосварщик (зарплата от 80 000 т. р.), машинист крана (зарплата от 60 000 т. р.).

Напомним, АО «Сахатранснефтегаз» уделяет большое значение вопросу трудоустройства местного населения. Эффективность работы компании в данном направлении подтвердил Глава Якутии Айсен Николаев, вручив в конце 2018 года коллективу Общества благодарность за весомый вклад в реализацию государственной политики в области занятости населения.

В настоящее время коллектив компании состоит из 2 100 сотрудников, на 100% представляющих местное население. Как крупный социальный партнер, АО «Сахатранснетфгеаз» имеет Соглашение с Государственным комитетом занятости населения республики, договор с СВФУ им. М.К. Аммосова и другими профессиональными образовательными организациями республики. В результате сотрудничества ежегодно более 200 студентов проходят производственную практику на базе Общества, где с каждым будущим специалистом работают наставники из числа работников компании.

Заинтересованных граждан в вакансиях компании, ждем на ярмарку, которая пройдёт 12 сентября 2019 г. с 14-00 до 17-00 часов, по адресу: ул. Кулаковского, 48 (КФЕН СВФУ), 1 этаж.