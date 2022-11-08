08.11.2022
18:07
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Общество

Сахатранснефтегаз предлагает вакансии

Строительно-монтажное управление АО «Сахатранснефтегаз» проводит подбор кандидатов для трудоустройства по следующим профессиям: 

— Водитель грузового автомобиля с прицепом тягач «Урал» (плетевоз, трубовоз) — з/п от 130 000 руб. (категория С, Е, опыт работы, водительская карта на тахограф);

— Машинист автомобильного крана — з/п от 130 000 руб. (наличие удостоверения, опыт работы);

По срочному трудовому договору. Дополнительно оплачивается питание 610 руб./сутки на период нахождения на вахте.

Требования к кандидатам: наличие удостоверения по профессии, медосмотр (годные по состоянию здоровья и имеющие опыт работы не менее 3 лет).

Резюме направлять на электронную почту: EgorovaES@aostng.ru

Тел: +79644225896; 8(4112) 46-01-90; 35-77-48 с 08.00 ч по 17.00 ч. Обед с 12.00 ч.-13.00 ч. Строго в рабочее время.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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