«Сахатранснефтегаз» предлагает работу в Кобяйском и Вилюйском улусах
Строительно-монтажное управление АО «Сахатранснефтегаз» проводит подбор кандидатов для трудоустройства в 2022 году на выполнение работ по вырубке просеки в Кобяйском и Вилюйском улусах по следующим профессиям:
Стропальщик – з/п 50 000 руб.
Дефектоскопист – з/п 80 000 руб.
По срочному трудовому договору дополнительно оплачивается питание 550 руб./сутки на период нахождения на вахте.
Требования к кандидатам: наличие удостоверения по профессии, медосмотр (годный по состоянию здоровья).
Резюме направлять на электронную почту: EgorovaES@aostng.ru. Для получения устной консультации звонить строго в будние дни по телефонам: 8 (4112) 460190, 89644225896.
Кроме того, к работе в городе Якутске требуются:
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, з/п от 48000 руб;
— программист 1C, з/п от 90 000 руб;
— уборщик служебных и производственных помещений, з/п от от 25 000 руб.
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