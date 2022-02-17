«Сахатранснефтегаз» предлагает работу в Кобяйском и Вилюйском улусах

Строительно-монтажное управление АО «Сахатранснефтегаз» проводит подбор кандидатов для трудоустройства в 2022 году на выполнение работ по вырубке просеки в Кобяйском и Вилюйском улусах по следующим профессиям:

Стропальщик – з/п 50 000 руб.

Дефектоскопист – з/п 80 000 руб.

По срочному трудовому договору дополнительно оплачивается питание 550 руб./сутки на период нахождения на вахте.

Требования к кандидатам: наличие удостоверения по профессии, медосмотр (годный по состоянию здоровья).

Резюме направлять на электронную почту: EgorovaES@aostng.ru. Для получения устной консультации звонить строго в будние дни по телефонам: 8 (4112) 460190, 89644225896.

Кроме того, к работе в городе Якутске требуются:

— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, з/п от 48000 руб;

— программист 1C, з/п от 90 000 руб;

— уборщик служебных и производственных помещений, з/п от от 25 000 руб.

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