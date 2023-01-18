«Сахатранснефтегаз» предлагает несколько способов оплаты за газ

Как заплатить за газ?

Внести оплату можно в кассах УГРС АО «Сахатранснефтегаз» по адресу г. Якутск, Петра Алексеева, 64, телефон 319-777 (график работы: понедельник — пятница с 08.00 до 18.00, суббота с 9:00-17:00 без перерыва на обед). График загруженности касс можно узнать на сайте АО «Сахатранснефтегаз» https://aostng.ru/fizicheskim-litsam/ . Предварительно записаться для оплаты можно по ссылке https://aostng.ru/prereg.php.

«Сахатранснефтегаз» старается максимально облегчить клиентам процесс оплаты. Клиенты могут произвести оплату онлайн следующими способами:

— через личный кабинет «Сахатранснефтегаз» http://www.aostng.ru/ (без комиссии);

— АЭБ Онлайн;

— в системе «Сбербанк-онлайн» (с комиссией 1%);

— через чат-боты (https://aostng.ru/).

В улусах республики оплата принимается через кассу газового участка.

Для экономии денежных средств, сохранности имущества и счетов, во избежание лишних расходов абонентам настоятельно рекомендуют своевременно оплачивать за потребленный газ.

Напоминаем, что несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет ежедневное начисление пени при задержке платежа, при этом они рассчитываются по принципу – «чем дольше — тем дороже». Кроме того, возможна дальнейшая приостановка газоснабжения до полной оплаты долга, а также взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.