Сахатранснефтегаз поздравляет с Днем Победы

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» и председатель регионального Совета Сторонников партии «Единая Россия» Алексей Колодезников в своем телеграм-канале отметил, что День Победы – дорогой всем россиянам праздник, день памяти тех, кто не дал нацистам завоевать свою Родину.

Сегодня наша задача – передавать память об исключительном мужестве, единстве и силе духа, который объединяет нас перед лицом любых испытаний, не забывать о великих подвигах и труде, сплотиться и плечом к плечу встречать новые вызовы, подчеркнул Алексей Колодезников.

«Уроки мужества и трудолюбия тех поколений служат для нас примером, объединяют нас в добрых делах, созидательном труде. Пусть каждый новый день приносит радость, гармонию. Желаю благополучия, добра, оптимизма, крепкого здоровья. Вечная слава героям!» – поздравил руководитель газовой компании.