Сахатранснефтегаз поздравляет с Днем Государственного флага России!

От имени многотысячного коллектива компании «Сахатранснефтегаз» и Совета сторонников Партии «Единая Россия» искренне поздравляю с Днем Государственного флага России!

Равнение на флаг – символ не только патриотических чувств, но и дань уважения к истории страны и объединения всего многонационального народа страны.

Ровно 55 лет назад газификация Якутии начиналась под флагом Советского Союза и сейчас продолжается ударными темпами под флагом Российской Федерации.

Особенно важно, что этот темп ускорился благодаря реализации инициативы партии «Единая Россия» о социальной газификации, которая была поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Отмечу, что реализация программы социальной газификации была бы не столь эффективной без масштабных работ по ликвидации дефицита газа в городе Якутске. Именно благодаря решению главы Якутии и Секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» Айсена Сергеевича Николаева в этом году впервые за много лет были предусмотрены соответствующие средства в бюджете республики.

С праздником, дорогие якутяне!