Праздники
Сахатранснефтегаз поздравляет с Днем Государственного флага России!
От имени многотысячного коллектива компании «Сахатранснефтегаз» и Совета сторонников Партии «Единая Россия» искренне поздравляю с Днем Государственного флага России!
Равнение на флаг – символ не только патриотических чувств, но и дань уважения к истории страны и объединения всего многонационального народа страны.
Ровно 55 лет назад газификация Якутии начиналась под флагом Советского Союза и сейчас продолжается ударными темпами под флагом Российской Федерации.
Особенно важно, что этот темп ускорился благодаря реализации инициативы партии «Единая Россия» о социальной газификации, которая была поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Отмечу, что реализация программы социальной газификации была бы не столь эффективной без масштабных работ по ликвидации дефицита газа в городе Якутске. Именно благодаря решению главы Якутии и Секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» Айсена Сергеевича Николаева в этом году впервые за много лет были предусмотрены соответствующие средства в бюджете республики.
С праздником, дорогие якутяне!
+7 (999) 174-67-82
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