Сахатранснефтегаз поздравил ветеранов
В преддверии 77-летней годовщины Победы представители АО «Сахатранснефтегаз» навестили ветеранов Губинского округа города Якутска.
Ветеранов тыла Екатерину Ивановну Зарубину, Маргариту Александровну Архинчееву и Василия Лукьяновича Матросова поздравили сотрудники исполнительной дирекции, Управления газораспределительных сетей. Работники газовой компании поблагодарили ветеранов за их трудовые подвиги, пожелали крепкого здоровья, долголетия и вручили продуктовые наборы.
«Рады, что накануне Дня Победы удалось лично пожелать нашим дорогим ветеранам добра, крепкого здоровья, благополучия, счастья и взаимопонимания с близкими и родными людьми», — отметили работники «Сахатранснефтегаз».
«Благодарю за внимание и добрые слова. Очень приятно, когда молодые люди приходят к нам, говорят свои пожелания, не забывают о нас», — сказала труженица тыла Екатерина Ивановна.
Коллектив компании ежегодно берет шефство над ветеранами и активно принимает участие в общественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.
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