07.05.2022
11:09
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Праздники

Сахатранснефтегаз поздравил ветеранов

В преддверии 77-летней годовщины Победы представители АО «Сахатранснефтегаз» навестили ветеранов Губинского округа города Якутска. 

Ветеранов тыла Екатерину Ивановну Зарубину, Маргариту Александровну Архинчееву и Василия Лукьяновича Матросова поздравили сотрудники исполнительной дирекции, Управления газораспределительных сетей. Работники газовой компании поблагодарили ветеранов за их трудовые подвиги, пожелали крепкого здоровья, долголетия и вручили продуктовые наборы. 
«Рады, что накануне Дня Победы удалось лично пожелать нашим дорогим ветеранам  добра, крепкого здоровья, благополучия, счастья и взаимопонимания с близкими и родными людьми», — отметили работники «Сахатранснефтегаз». 


«Благодарю за внимание и добрые слова. Очень приятно, когда молодые люди приходят к нам, говорят свои пожелания, не забывают о нас», — сказала труженица тыла Екатерина Ивановна.
Коллектив компании ежегодно берет шефство над ветеранами и активно принимает участие  в общественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.


Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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