«Сахатранснефтегаз» повысит надежность газоснабжения Вилюйского и Верхневилюйского районов

В Вилюйском районе работники строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз» завершают строительство второй очереди магистрального газопровода-отвода от поселка Кысыл-Сыр до Вилюйской автоматической газораспределительной станции общей протяжённостью 20 км.

Завершение строительства необходимо для повышения надежности транспортировок газа через газопровод-отвод, который снабжает газом жителей населенных пунктов Вилюйского и Верхневилюйского района.

Строительные работы начались с промерзанием грунтовых вод в октябре прошлого года. В этот период удобно проводить земляные работы, так как грунтовые воды не заполняют траншеи и таким образом есть возможность качественно проводить монтажные работы.

Как сказал мастер участка Иннокентий Саввин, для работников организованы все условия. Рабочая бригада состоит из 20 человек и 10 единиц спецтехники. Работы ведутся вахтовым методом. В данный момент идёт укладка пригрузов (утяжелителей) на газопровод. Параллельно ведется сборка перемычек, монтаж и испытания кранового узла. После окончания этих работ начнутся пневматические испытания. К началу отопительного сезона планируется ввести в эксплуатацию первую и вторую очередь магистрального газопровода-отвода.