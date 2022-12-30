Сахатранснефтегаз подвел итоги уходящего года

Генеральный директор национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников провел традиционные встречи с коллективами структурных подразделений компании по итогам 2022 года. Он встретился с коллегами из Управления газораспределительных сетей и Линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

Сотрудники компании отметили, что для «Сахатранснефтегаз» этот год проходит под особым знаком Года трудовых побед, так как в 2022 году были построены рекордные 233 километра газовых сетей и был обеспечен пуск газа в более чем 2800 домов.

В свою очередь Алексей Колодезников отметил, что за этими сухими цифрами стоит кропотливый труд каждого газовика и во многом этому способствовала результативная работа по реализации пункта Народной программы партии «Единая Россия» по социальной газификации.

«Здесь надо отметить большую поддержку правительства республики и лично Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева, который поддержал комплексный подход к газификации и из государственного бюджета республики были также выделены беспрецедентные средства на ликвидацию дефицита газа. Поэтому мы параллельно строили газовые сети и подключали новых заявителей», — сказал Алексей Колодезников.

Тем временем, продолжается строительство завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84». Из 84 километров 55 будет построено за счёт федеральных и республиканских средств, а 28,6 км за счёт инвестиционной программы компании. В этом году уже сварено и уложено более 6 км своего участка и 37 км федерального. Сейчас активно ведутся сварочные работы, подвозятся трубы.

«В этом году мы завершили полную модернизацию Якутского газоперерабатывающего завода, начатую в 2019 году. За это время с нуля построен резервный узел редуцирования, полностью заменивший устаревшую газораспределительную станции и ввели в строй новую станцию налива сжиженного углеводородного газа, а в сентябре запустили новую газофракционную установку. Сейчас на заводе применены современные средства автоматизированного управления и новейшие технологические решения. Это всё позволило увеличить объёмы производства пропан-бутана, а также кратно повысила надёжность газоснабжения населённых пунктов путём дополнительной осушки природного газа на заводе», — сообщает генеральный директор компании.

В рамках совместного проекта правительства Якутии с ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы планируется газифицировать населённые пункты, прилегающие к газопроводу «Сила Сибири». Благодаря этому проекту будет газифицирован 21 населённый пункт Западной и Южной Якутии. Это Алданский, Ленский, Нерюнгринский и Олёкминский районы. Эксплуатирующим предприятием будет «Сахатранснефтегаз». И уже в 2023 году начнется строительство межпоселкового газопровода в Ленском районе. Таким образом, предприятие сможет эксплуатировать те объекты, которые само и построит.

Алексей Колодезников подчеркнул, что это всё лишь немногая часть большой работы большой компании. В самой национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» работает более двух тысяч сотрудников разных специальностей. Это и электрогазосварщики и слесари, электромонтеры и связисты, механики и водители, строители и инженера, экономисты и юристы. 99% сотрудников – это местные кадры, а средний возраст работников составляет 39 лет. Все они – профессионалы своего дела и с ними можно решать любые задачи.

Алексей Колодезников поблагодарил коллег за работу и выразил уверенность в том, что общими усилиями будут выполнены предстоящие задачи и подготовлены ответы на новые вызовы, диктуемые временем.