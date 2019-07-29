Сахатранснефтегаз: по факту инцидента с бытовым газом в строящемся  доме

Факт случившегося инцидента в строящемся доме по Автодорожной, 13/1, корп.3 кв. 40 — это печальный пример нарушения подрядной организацией техники безопасности при производстве газоопасных работ.

— Пуск газа был осуществлен в апреле текущего года для пуско-наладочных работ, который на основании договора с ООО «Прометей» осуществляет ООО «СТС групп», техническое обслуживание и ремонт тоже выполняет данная организация. Вероятнее всего инцидент произошел из-за несоблюдения правил техники безопасности при производстве газоопасных работ. Пострадал один человек, предположительно сотрудник подрядной организации. Нами создана комиссия, более подробной информацией будем располагать, когда получим результаты проверок, — сообщил начальник Управления газораспределительных сетей Антон Томский.

Главный поставщик природного газа, национальная нефтегазовая компания обеспокоена данным инцидентом и настоятельно призывает всех участников рынка работать в строгом соответствии с действующими нормами и правилами безопасности.