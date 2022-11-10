Сахатранснефтегаз: План по социальной газификации перевыполнен

«Сахатранснефтегаз» перевыполнил план строительства газопроводов-вводов по социальной газификации на 2022 год

Вчера, 9 ноября, состоялось очередное заседание регионального штаба социальной газификации Республики Саха (Якутия) под председательством первого заместителя Председателя Правительства Якутии Кирилла Бычкова. С информацией от регионального оператора по газификации выступил заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Анатолий Соловьев.

По его словам, на сегодняшний день построено 3 182 газопроводов-вводов при плане в 2041. Это значит, что в Якутии идёт перевыполнение плана по строительству газопроводов-вводов, а пуск газа произведен в 1869 домовладениях. По сбору заявлений на догазификацию в этом году принято 4 840 заявок. Подписано 3 315 договоров. Для полной реализации проекта на 2022 год имеется вся необходимая трубная продукция и газовое оборудование.

В ходе заседания регионального штаба также был рассмотрен план догазификации на 2023 год. Всего планируется создать техническую возможность подключения для 1 635 домовладений, построить 74 распределительных сетей, общая протяжённость газовых сетей порядка 60 км. В настоящий момент заключено 713 договоров.

По итогам совещания муниципальным образованиям дано поручение усилить работу с населением в части подключения жилых домов к построенным газопроводам-вводам.