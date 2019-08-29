29.08.2019
16:00
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Экономика

Сахатранснефтегаз: Первый форум усилит дальнейшее консолидированное развитие отрасли

Сегодня, 29 августа в столице алмазного края Якутии открыл работу Первый форум работников нефтегазовой отрасли республики. В работе Форума принимают участие работники крупного республиканского нефтегазового предприятия «Сахатранснефтегаз» под руководством генерального директора Ивана Константиновича Макарова.

— Для нас, производственников газовой отрасли, событие весьма значимое и, надо отметить, долгожданное. Это первый форум, где на открытой площадке представители власти и производства вместе обсудим вопросы дальнейшего развития нефтегазовой отрасли в республике. Сегодня перед нами стоят новые стратегические задачи по внедрению передовых, наукоемких технологий, повышению производительности труда, наращиванию эффективности добычи, транспортировки и переработки, совершенствованию систем экологического контроля. Уверен, что форум будет способствовать повышению деловой активности, консолидации усилий власти и бизнеса в вопросах решения проблем и перспективах развития нефтегазовой промышленности республики, а также дальнейшему развитию конструктивного диалога и обмену опытом между его участниками в рамках запланированных мероприятий, — сказал Иван МАКАРОВ.

В состав делегации участников форума вошли руководители подразделений, управлений, каждое из которых непосредственно отвечает за бесперебойное и надежное снабжение природным газом в условиях Крайнего Севера.  

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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