«Сахатранснефтегаз» перевыполнил производственный план по поставке газа

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«Сахатранснефтегаз» — предприятие, обеспечивающее население республики теплом природного газа, всегда открыто своим потребителям. Ведется целенаправленная информационная работа, новости публикуются не только на официальном сайте, страницах в социальных сетях, но также в федеральных и республиканских СМИ. Стали традиционными встречи первых лиц компании с журналистами. Вчера на базе Управления газораспределительных сетей мы приняли журналистов.

Начальник УГРС Антон Томский провел экскурсию, рассказал о работе Управления. Протяженность эксплуатируемых газораспределительных сетей (газопроводов) по республике составляет более 3800 км, в том числе 371 газорегуляторных пунктов, 230 котельных мощностью свыше 100 kв, 1530 котельных мощностью менее 100 kв, 110 тысяч газовых плит и 45 тысяч газовых котлов. Здесь отметим, что сотрудники управления не стали томить журналистов отчетами о деятельности, а представили работу весьма креативно, чем нас приятно удивили.

Об основных направлениях деятельности компании рассказал главный инженер АО «Сахатранснефтегаз», народный депутат Ил Тумэн Александр Гоголев.

В 2019 году компания перевыполнила производственный план, поставив потребителям 1800 млн. м3 природного газа. Для сравнения скажем, что в предыдущие годы ежегодно предприятие поставляло не более 1700 млн. м3 природного газа.

«Отмечу, что это итог кропотливой, целенаправленной работы трудового коллектива «Сахатранснефтегаз». Перед нами четко определены цели и задачи. Правительством республики утверждены «Стратегия развития АО «Сахатранснефтегаз на период 2020 – 2025 гг. и основные направления до 2032 г.» и «Инвестиционная программа на период 2019 — 2023 годы», — сказал главный инженер.

«Сахатранснефтегаз» не только транспортирует природный газ, но также занимается геологоразведочными работами и добычей углеводородного сырья. Акционерное Общество имеет локальный участок на Среднетюнгском месторождении, откуда природный газ поставляется в три населенных пункта в Вилюйском улусе — это удаленные села Усун, Кюбяинде и Тербяс.

Отраднинское ГКМ — еще одно газоконденсатное месторождение, где «Сахатранснефтегаз» добывает газ. Отметим, строительством и вводом в строй месторождения занималась компания. С сентября 2009 года «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом город Ленск.

Компания уделяет большое внимание развитию минерально-сырьевой базы. В рамках данного направления «Сахатранснефтегаз» планирует активно участвовать на аукционах по получению лицензий на новые участки недр с целью поисков и разведки на них месторождений углеводородного сырья. В свое время компания получила лицензии на геологическое изучение, включающее поиски, оценку, разведку и добычу полезных ископаемых на Улугурском и Эргеджейском участках недр. Оба участка расположены в непосредственной близости к трассам магистрального газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода «ВСТО».

С 2018 года «Сахатранснефтегаз» ведет работу по расширению газоперерабатывающего завода. Проект предусматривает модернизацию газофракционной установки Якутского ГПЗ с интеграцией турбодетандерного агрегата, который позволит увеличить глубину осушки природного газа. Уже в этом году будет введен в строй ГРС в Якутске, отвечающий современным требованиям.

Также в планах расширения завода предусматривается создание нового для Якутии продукта – сжиженного природного газа, который планируется использовать как для газификации населенных пунктов, удаленных от магистральных газопроводов, так и в качестве моторного топлива для различных видов транспорта.

Расширение газоперерабатывающего завода позволит существенно увеличить производство СУГ.

«Главное в нашей работе – это надежность. Мы в постоянном режиме ведем мониторинг состояний всех магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и всего газового хозяйства республики. По плану производим капитальный и текущий ремонт всей инфраструктуры газового хозяйства республики», — сказал далее главный инженер.

«Сахатранснефтегаз» идет в ногу со временем. Ведется полномасштабная работа по перевооружении всей технологической системы транспортировки газа. В рамках программ модернизации создаются электронные карты по территориям объектов АО «Сахатранснефтегаз». Внедряются системы телеметрического контроля. На очереди – полная телемеханизация всех объектов.

«В производственной деятельности АО «Сахатранснефтегаз», в составе которого большое число структурных подразделений и производственных объектов расположены на значительном удалении друг от друга, важную роль играет наличие собственной телекоммуникационной инфраструктуры и сети передачи данных, как транспортной основы реализации Стратегии информатизации Общества», — подчеркнул Александр Гоголев.

Сегодня теплом голубого топлива пользуются 97 населенных пунктов. Продолжается газификация новых населенных пунктов – каждый год в республике вводятся 2-3 газифицированных населенных пункта. В газифицированных улусах созданы 12 Эксплуатационных газовых участков. Газовые участки играют важную социально-экономическую роль в улусах не только как крупное производственное предприятие, снабжающее теплом и светом, но также как работодатель, ведь в крупных участках количество трудового коллектива достигает более 90 работников. Всего в компании трудится более 2 000 человек на 100 процентов из состава местного населения.