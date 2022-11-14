Сахатранснефтегаз перевыполнил план

Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 7 по 13 ноября – в еженедельном дайджесте газификации.

«Сахатранснефтегаз» просит не доводить ситуацию с долгами до крайних мер. На 1 ноября 2022 года задолженность физических лиц за потребленный газ составляет более 200 млн. рублей. Для снижения задолженности в ноябре запланированы работы по фиксации показаний в целях создания «Акта проверок» приборов учета и направление уведомлений порядка 2 500 абонентам на сумму задолженности в среднем 6 тыс. 255 рублей на общую сумму 15 млн. 637 тысяч руб. В случае неоплаты в указанный в уведомлении сроке – задолженность будет взыскана в судебном порядке с отнесением расходов по госпошлине на абонента.

Молодежь компании «Сахатранснефтегаз» — в центре новых возможностей. В компании прошла встреча с созданным Советом молодёжи и определен план работы, в том числе принято решение сформировать волонтерской отряд для помощи семьям мобилизованных сотрудников.

Самовольное подключение газа – угроза безопасности жизни. Только за 10 месяцев 2022 года специалистами УГРС АО «Сахатранснефтегаз» выявлено порядка 50 случаев самовольного вмешательства в газовые сети и оборудование. В целях обеспечения безопасности «Сахатранснефтегаз» призывает не производить самостоятельно замену газового оборудования, а привлечь для этого специализированную организацию. Кроме этого, не надо самовольно подключать объекты к газовой сети, отключенного по задолженности: срыв пломбы поставщика, самовольное подключение к сети газоснабжения – прямое нарушение договорных условий, к таким физическим лицам применяются суровые меры воздействия, такие как отключение от системы газоснабжения.

«Сахатранснефтегаз» примет участие в федеральном пилотном медицинском проекте. Решение об этом было принято 8 ноября по итогам рабочей встречи руководителя национальной нефтегазовой компании Алексея Колодезникова с министром здравоохранения Республики Саха (Якутия) Леной Афанасьевой. Пилотный проект включает в себя несколько блоков, основными из которых являются направления по медицинским профилактическим мероприятиям, сохранение психологического здоровья, организация здорового питания и комфортных рабочих мест, повышение физической активности.

Продолжается строительство магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84 км». Активная фаза работы сейчас также ведется на базе компании в селе Борогонцы, где осуществляется сборка и сварка трехтрубных секций. Подобная работа организована на участке Мукучи, где расположена производственная база строителей. Кроме этого, в ходе совещания обсудили вопросы проведения строительно-монтажных работ на 2023 год.

«Сахатранснефтегаз» перевыполнил план строительства газопроводов-вводов по социальной газификации на 2022 год. На сегодняшний день построено 3 182 газопроводов-вводов при плане в 2041. Это значит, что в Якутии идёт перевыполнение плана по строительству газопроводов-вводов, а пуск газа произведен в 1869 домовладениях. По сбору заявлений на догазификацию в этом году принято 4 840 заявок. Подписано 3 315 договоров. Для полной реализации проекта на 2022 год имеется вся необходимая трубная продукция и газовое оборудование.

«СТНГ» — призёр кубка «АЭБ» по волейболу. Мужская сборная команда АО «Сахатранснефтегаз» заняла 2-е место в кубке корпоративных клиентов «АЭБ» по волейболу. Сотрудник национальной нефтегазовой компании Дьулустан Григорьев признан лучшим нападающим турнира.