Сахатранснефтегаз передал гуманитарную помощь жителям Верхоянского района



14 июля коллектив «Сахатранснефтегаз» совместно с членами Совета Сторонников партии «Единая Россия» собрали гуманитарную помощь жителям подтопленных населенных пунктов в Верхоянском районе и передали её в пункт приема гумпомощи. Об этом сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников в своём телеграм канале.



В перечень вошли самые необходимые товары и продукты: одеяла, подушки, матрасы, противоэнцефалитные костюмы, детские молочные смеси, каши, пюре, печенье. Всё то, что сейчас нужно жителям района.

Также он обратился с призывом к руководителям промышленных и ресурсоснабжающих организаций выразить поддержку жителям Верхоянского района и собрать гуманитарную помощь от имени своих коллективов.

— Мы, якутяне, всегда отличались тем, что в самую сложную минуту умеем сплотиться и поддержать друг друга. Это мы доказали в период пандемии новой короновирусной инфекции и в пожароопасный сезон в 2021 году. Тогда жители республики, представители бизнеса, отраслей народного хозяйства, государственного и муниципального сектора оказали большую помощь нуждающимся, — резюмировал он.