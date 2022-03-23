23.03.2022
15:18
125

Общество

Сахатранснефтегаз передал гуманитарную помощь беженцам Донбасса

В Якутии продолжается сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Различные продовольственные и непродовольственные товары собираются на базе ресурсного центра добровольчества Республики Саха (Якутия).

Сегодня, 23 марта, к этой акции присоединялась национальная нефтегазовая компания АО «Сахатранснефтегаз» и от имени многотысячного коллектива были переданы комплекты постельного белья с одеялами и подушками для взрослых и детей, комплекты нижнего белья для разных возрастов, различная посуда, продукты питания длительного хранения и другие предметы первой необходимости для личного пользования.  

Как отметил генеральный директор предприятия Алексей Колодезников, коллектив поддерживает специальную военную операцию и не мог не участвовать в сборе гуманитарной помощи для вынужденных беженцев.

«Мы связались с Центром сбора гуманитарной помощи и выбрали наиболее востребованные предметы первой необходимости, которые ждут беженцы», — сказал Алексей Засимович.

Руководитель ресурсного центра добровольчества Якутии Айыллаан Винокуров подчеркнул, что «Сахатранснефтегаз» стал первой энергетической компанией республики, которая оказала гуманитарную помощь беженцам из Донбасса.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх