Сахатранснефтегаз передал гуманитарную помощь беженцам Донбасса

В Якутии продолжается сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Различные продовольственные и непродовольственные товары собираются на базе ресурсного центра добровольчества Республики Саха (Якутия).

Сегодня, 23 марта, к этой акции присоединялась национальная нефтегазовая компания АО «Сахатранснефтегаз» и от имени многотысячного коллектива были переданы комплекты постельного белья с одеялами и подушками для взрослых и детей, комплекты нижнего белья для разных возрастов, различная посуда, продукты питания длительного хранения и другие предметы первой необходимости для личного пользования.

Как отметил генеральный директор предприятия Алексей Колодезников, коллектив поддерживает специальную военную операцию и не мог не участвовать в сборе гуманитарной помощи для вынужденных беженцев.

«Мы связались с Центром сбора гуманитарной помощи и выбрали наиболее востребованные предметы первой необходимости, которые ждут беженцы», — сказал Алексей Засимович.

Руководитель ресурсного центра добровольчества Якутии Айыллаан Винокуров подчеркнул, что «Сахатранснефтегаз» стал первой энергетической компанией республики, которая оказала гуманитарную помощь беженцам из Донбасса.