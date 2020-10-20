«Сахатранснефтегаз»: перед подачей заявки на подключение к газу проверьте техническую возможность

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» рекомендует подавать заявки на подключение к газу своевременно и не откладывать заключение договора на техприсоединение к сетям газоснабжения в долгий ящик. Перед подачей заявки важно удостовериться, что по вашему адресу отсутствует дефицит пропускной способности газопроводов.

Проверить свой район можно через сервис «Яндекс.карты» на сайте aostng.ru. При наведении курсора на ту область, которая вас интересует, карта автоматически выдает информацию в всплывающем окне. Так, если техническая возможность подключения объекта капитального строительства есть, зеленым цветом будет выделен текст с рекомендацией подать заявку в электронном виде – сделать это можно без посещения офиса обслуживания, достаточно заполнить анкету на сайте по ссылке. Оплату по договору техприсоединения тоже можно совершить удобным для вас способом онлайн по QR-коду на счете, который высылается заявителю вместе с пакетом документов.

Районы с загруженными газораспределительными сетями выделены на карте синим цветом. При выборе адресов внутри синих границ карта выдаст ответ, что в этом районе при подаче заявки возможно получение отказа в связи с дефицитом пропускной способности существующих сетей.

Также особенно важно учесть сроки подключения. Минимальный срок исполнения по договору составляет 8 месяцев. К примеру, если заявитель планирует достроить частный дом и подключить его к газу летом 2021 года – сейчас наиболее благоприятное время для подачи заявки и заключения договора. Однако нужно учитывать, что пуск производится только при условии 100% готовности объекта и оборудования к приему газа, в противном случае при длительном нарушении сроков по договору возможно начисление штрафа. Подробнее об этом можно узнать тут.

Чтобы избежать очередей и массового скопления людей в период распространения коронавирусной инфекции, мы настоятельно рекомендуем подавать заявку онлайн. Пошаговую инструкцию по заполнению заявки на техприсоединение можно посмотреть здесь.