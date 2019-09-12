Сахатранснефтегаз открыл свои двери студентам
Студенты геологоразведочного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова побывали на объекте стратегического назначения – газораспределительной станции (ГРС -2) АО «Сахатранснефтегаз». Именно с ГРС поступает подготовленный природный газ в наши с вами дома.
О работе важнейшего жизнеобеспечивающего объекта студентам рассказал оператор с большим стажем работы Алексей Базанов. Надо отметить, что операторы ГРС — высококвалифицированные сотрудники, обеспечивающие бесперебойную и надежную подачу природного газа. За этими словами стоит огромный труд каждого работника ГРС, отвечающего за безопасное снабжение теплом в суровых условиях Крайнего Севера. На самом деле, мало кто способен выдержать работу в жестком режиме при таком прессинге ответственности. Поэтому в ГРС априори нет случайных людей. Так что такие операторы, как Алексей Базанов — яркий пример для студентов, будущих работников нефтегазового комплекса республики.
Организацией экскурсии занимаются члены Совета молодых специалистов ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз».
«Я был приятно удивлен, что нынче на первый курс поступило много участников экспедиции «СЫП» (Молодежь Якутии — в промышленность). Ведь общественное движение зародилось в стенах «Сахатранснефтегаза», с самого начала мы активно работаем со школьниками, ведем постоянную профориентационную работу. Отрадно, что мы видим результат работы. К примеру, половина студентов, пришедших к нам сегодня на экскурсию — выходцы «СЫП», — сказал организатор экскурсии, оператор ГРС Аркадий Турантаев.
Мы же в свою очередь добавим, что двери производственных объектов АО «Сахатранснефтегаз» открыты для учащихся и студентов, так как руководство компании уделяет большое внимание вопросу подготовки технических кадров, в частности нефтегазовой отрасли. В этом направлении ведется целенаправленная работа.
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