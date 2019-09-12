Сахатранснефтегаз открыл свои двери студентам

Студенты геологоразведочного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова побывали на объекте стратегического назначения – газораспределительной станции (ГРС -2) АО «Сахатранснефтегаз». Именно с ГРС поступает подготовленный природный газ в наши с вами дома.

О работе важнейшего жизнеобеспечивающего объекта студентам рассказал оператор с большим стажем работы Алексей Базанов. Надо отметить, что операторы ГРС — высококвалифицированные сотрудники, обеспечивающие бесперебойную и надежную подачу природного газа. За этими словами стоит огромный труд каждого работника ГРС, отвечающего за безопасное снабжение теплом в суровых условиях Крайнего Севера. На самом деле, мало кто способен выдержать работу в жестком режиме при таком прессинге ответственности. Поэтому в ГРС априори нет случайных людей. Так что такие операторы, как Алексей Базанов — яркий пример для студентов, будущих работников нефтегазового комплекса республики.

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Организацией экскурсии занимаются члены Совета молодых специалистов ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз».

«Я был приятно удивлен, что нынче на первый курс поступило много участников экспедиции «СЫП» (Молодежь Якутии — в промышленность). Ведь общественное движение зародилось в стенах «Сахатранснефтегаза», с самого начала мы активно работаем со школьниками, ведем постоянную профориентационную работу. Отрадно, что мы видим результат работы. К примеру, половина студентов, пришедших к нам сегодня на экскурсию — выходцы «СЫП», — сказал организатор экскурсии, оператор ГРС Аркадий Турантаев.

Мы же в свою очередь добавим, что двери производственных объектов АО «Сахатранснефтегаз» открыты для учащихся и студентов, так как руководство компании уделяет большое внимание вопросу подготовки технических кадров, в частности нефтегазовой отрасли. В этом направлении ведется целенаправленная работа.