«Сахатранснефтегаз» открыл обновленный клиентский центр

Сегодня, 12 октября с обновленным ремонтом открылся клиентский центр по адресу улица Петра Алексеева, 64. Для абонентов АО «Сахатранснефтегаз» в модернизированном офисе обслуживания созданы комфортные условия.

Помещение клиентского центра стало просторнее и светлее. Вместо прежних четырех окон приема и выдачи документов в новом центре введены в работу шесть, открыты четыре кассы приема платежей за газ и другие услуги. Значительно расширена площадь – теперь посетители смогут ожидать своей очереди с увеличенным количеством посадочных мест. Для клиентов с детьми оборудована игровая комната с магнитно-грифельной стеной.

Для консультации и справок менеджеры будут вести прием на стойке ресепшн; два отдельных окна буду принимать граждан по актуальным в эти дни вопросам социальной газификации.

Модернизированный центр обслуживания клиентов сегодня посетили глава города Якутска Евгений Григорьев и генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников. Мэр пожелал клиентской службе компании дальнейшего развития, отметив, что в связи со стартом социальной газификации в Якутии усовершенствование связи с населением регионального оператора «Сахатранснефтегаза» особенно важно. Алексей Колодезников отметил, что коллективу предстоит большой объем работы по направлению догазификации. «В течение двух лет мы должны подключить почти пять тысяч домовладений по программе социальной газификации в республике, из них порядка 1500 в городе Якутске. Здесь, в новом красивом зале, мы будем принимать горожан по вопросам газификации в более комфортных условиях. И в целом будем улучшать качество обслуживания по всем направлениям», – подчеркнул руководитель компании.

В связи с эпидемиологическими ограничениями газовая компания продолжает развивать свои дистанционные услуги. Открыта предварительная запись на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз». С помощью этого сервиса физические и юридические лица могут заранее записаться на прием специалиста, исключив ожидание в очереди. Ранее запись на очную консультацию велась только через единый колл-центр по номеру 319-777. Кроме того, для удобства клиентов на сайте введена услуга «Узнать лицевой счет» – для этого требуется только ввести адрес дома или квартиры.

Добавим, что на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз» работает раздел «Социальная газификация», где можно подать заявку, задать вопрос специалисту, узнать правила и перечень необходимых документов. Помимо этого, абонентам доступны онлайн-услуги подачи заявки на технологическое присоединение, заключения договора поставки газа, сервис оплаты за газ и другое.