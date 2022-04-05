«Сахатранснефтегаз»: опрос жителей Якутии про газ в баллонах

В последнее время в Якутии пользуется большой популярностью баллоны с сжиженным углеводородным газом (СУГ). Граждане используют его для бытовых нужд. Например, для приготовления пищи на охоте или в походе на природе.

В связи с этим АО «Сахатранснефтегаз» проводит опрос, чтобы узнать самые востребованные объемы тары газа в баллонах. Компанией проводится работа по определению потребителей СУГ в баллонах малой вместимости 5, 12, 27 л ввиду увеличения спроса на СУГ. Мы изучаем спрос, для обеспечения наличия данного сегмента баллонов. Взять с собой газ в баллоне удобно и легко, компактно и комфортно. Просим пройти онлайн опрос по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSqhny3g7-i0hsYxhmthmiy-8gwhqs_ehiBgWhgt-oZV-WTQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Напоминаем, что в Нижнем Бестяхе открылась место сбыта СУГ в баллонах. Баллоны с газом доступны по адресу:

Нижний Бестях, Неверская трасса 3 км, 2 (частная АГЗС), тел. +79244609733

Также СУГ в баллонах объемами 50 л, 27 л, 12 л, 5 л реализуется на АГЗС АО «Сахатранснефтегаз» по адресам:

АГЗС №1 на ул. Можайского, д. 31, тел. 23-09-27,

ПАГЗС на ул. Вилюйский тр., 4 км, тел. 36-80-18,

ПАГЗС на ул. Автодорожной, д. 16, тел. 47-33-52.

В Якутске новая точка продажи баллонов с СУГ объемом 50 л для бытовых нужд по адресу: 50 лет Советской армии, д. 101 (частная АГЗС).

При необходимости, можно предварительного уточнить наличие баллонов с определенным объемом по указанным номерам телефонов.

Реализация СУГ в баллонах производится путём обмена на пустую тару-баллон.

В городе Покровске Хангаласского улуса СУГ в баллонах можно приобрести на частной АГЗС №1 по ул. Заречная, дом 1. Стоимость необходимо уточнить на месте.

Для предложений

номер телефона: 8(4112)46-02-71

эл.адрес: gpz_trans@mail.ru