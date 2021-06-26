«Сахатранснефтегаз»: опасный вирус не должен мешать производству



Мы не раз писали о том, что АО «Сахатранснефтегаз» уделяет особое внимание по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди своих сотрудников и реализует программу по противодействию распространения Covid-19



Программа включает комплекс мер, направленных на сохранение здоровья сотрудников, обеспечение непрерывного производства и финансовой устойчивости компании. Общество обеспечивает тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию и наличия у человека антител, что позволяет исключить появление очагов заболевания.

Добровольная вакцинация от Covid-19 для сотрудников Общества организована в ближайших по месту работы медицинских учреждениях. Также компания привлекает выездные бригады медиков для вакцинации. К примеру, в текущем году в г. Якутске организовано 10 дней выездной вакцинации, в общем итоге было привлечено 20 выездных медицинских бригад ГАУ РСЯ «Поликлиника №1» и ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3».



«В целях стимулирования работников к прохождению вакцинации подписано дополнительное Соглашение к коллективному договору, в части предоставления работникам дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы в день получения и один день после дня получения вакцины. Приняты дополнительные меры поощрения тех, кто получил вакцину, к примеру, путем проведения лотерей среди работников получивших профилактическую прививку от коронавируса с розыгрышами ценных призов от профкома Общества. Рассматриваются иные дополнительные меры поощрения», — отметил начальник кадрового управления Георгий Осипов.



Общество пристально следит за санитарно-эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в стране и в республике.



На сегодня общий охват сотрудников прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции составило — более 60% от общей численности персонала. Количество работников имеющих антитела и имеющих медицинский отвод – 386 чел. или 18% от общей численности.



С остальными работниками проводится разъяснительная работа о важности вакцинации в этот сложный период для того, чтобы в обозначенные сроки достигнуть параметров коллективного иммунитета.

