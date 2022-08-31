Сахатранснефтегаз объявляет прощеные дни

«Сахатранснефтегаз» объявляет традиционную акцию «Прощеные дни» с 1 по 30 сентября 2022 года и призывает своих потребителей из числа физических лиц не упустить возможность оплаты задолженности за газ без пени при условии полного погашения долга.

Акция приурочена к 55-летию газификации Якутии и началу отопительного сезона. Условия акции не распространяются на пени (неустойки), взысканные по судебным актам или находящихся в судебном процессе.

Внести оплату можно в кассах УГРС АО «Сахатранснефтегаз»:

— в г. Якутск, Петра Алексеева, 64, телефон 319-777 (график работы: понедельник — пятница с 08.00 до 18.00, суббота с 9:00-17:00 без перерыва на обед);

— в улусах – в кассе газового участка;

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://www.aostng.ru/, личный кабинет.

Отметим, что акция «Прощеные дни» не действует в случае оплаты через онлайн-оплату сторонних агентов (например, Сбербанк-онлайн, АЭБ-онлайн и т.д).

Просроченная задолженность может быть чревата судебным иском и отключением газа. Не тяните с оплатой за газ – начните отопительный сезон без долгов и пени!